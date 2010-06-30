Кличко признался, за кого болеет на ЧМ-2010

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе украинец Виталий Кличко рассказал, какой сборной отдаёт предпочтение на проходящем в эти дни чемпионате мира по футболу в ЮАР, передает Чемпионат.ру. «Смотреть абсолютно все матчи чемпионата мира не получается, но за ходом турнира слежу - болею за немцев, так как у меня в команде много знакомых. Естественно, если бы в ЮАР попала сборная Украины, то поддерживал бы наших. Надеюсь, сборная Германии выйдет в финал чемпионата мира и победит там своего соперника», - заявил Кличко-старший. Напомним, что пока что турнирная судьба сборной Германии складывается успешно. Обыграв англичан 4:1, немцы вышли в 1/4 финала Чемпионата мира.