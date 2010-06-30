Тренера сборной Кореи назовут в июле

Решение о назначении нового главного тренера сборной Кореи руководство футбольной ассоциации страны примет в начале следующего месяца. По словам президента КФА Чхо Чун Юна, технический комитет соберется не позднее 10 июля. Не исключено, что пост сохранит 55-летний Ху Джун Му, чей контракт истекает в конце июня. Если новое соглашение с ним подписано не будет, Ху может принять один из трех клубов К-лиги, ищущих тренеров, или перейти на работу с юношескими командами. Его футбольная академия в прошлом году переехала в Международный футбольный центр в Мокпо, и Ху прочат должность его директора. Koreatimes