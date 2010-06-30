Главному тренеру сборной Уругвая предложат новый контракт

Федерация футбола Уругвая в ближайшем будущем предложит главному тренеру сборной Оскару Табаресу новый четырехлетний контракт, сообщает El Pais. В стране опасаются, что после прекрасной игры национальной сборной на чемпионате мира, 63-летний специалист захочет покинуть команду, приняв одно из предложений европейских клубов. Табарес уже заявил, что готов продолжить работу со сборной лишь в случае переизбрания нынешнего президента федерации футбола Уругвая Себастьяна Баусы, срок полномочий которого истекает 31 июля. «Спорт-Экспресс»