Сегодня создана Ассоциация женского футбола Украины

Сегодня, 30 июня, создана Ассоциация женского футбола Украины, которая после регистрации в Минюсте будет принята коллективным членом федерации футбола Украины, сообщает корреспондент «СПОРТглавреда». Должность президента Ассоциации пока вакантна. Временно исполняющим обязанности президента назначен один из избранных вице-президентов – Анатолий Савин (гостренер по футболу). Вторым вице-президентом избран Федор Полянин, в ведении которого будет входить коммерческая и хозяйственная часть Ассоциации.