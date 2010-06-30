Доменек отказался взять на себя

Законодатели парламентского комитета, которые сегодня выслушали отчет экс-главного тренера сборной Франции Раймона Доменека и бывшего главы Футбольной федерации Франции (ФФФ) Жан-Пьера Эскалетта о причинах провала на чемпионате мира в ЮАР, рассказали, как проходило закрытое заседание. Свидетели в один голос заявляют, что специалист отказался взять на себя ответственность за фиаско на Мундиале. Тренер обвинил в развале сборной прессу, которая обнародовала детали конфликта Анелька с рулевым. Законодатели намного лучше отнеслись к главе ФФФ Эскалетту. Доменек вошел и вышел в помещение, где проходило заседание, через боковую дверь, чтобы избежать общения с прессой. Стоит сказать, что только вчера президент ФИФА Йозеф Блаттер предупредил Францию о невозможности вмешательства правительства в дела футбольных федераций. «Это не дело ФИФА пугать французских законодателей, - приводит AP слова депутата Эрика Сиоти. - Мы живем в демократическом обществе, и парламент может выслушать, кого захочет. Это уже не чисто футбольное дело, это дело всей Франции». «Спорт-Экспресс»