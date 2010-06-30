«Милан»: Приоритетная задача – подписание контракта с Джо Коулом

«Милан» считает подписание экс-полузащитника «Челси» Джо Коула, который на правах свободного агента может пополнить любую команду, приоритетной задачей на межсезонье. Ранее сообщалось, что вингер достиг принципиальной договоренности с «Арсеналом». Миланцы готовы предложить хавбеку сборной Англии 60 тысяч фунтов в неделю, что на 20 тысяч меньше, чем он получал в «Челси». Игрок отказался продлевать контракт с «аристократами» именно из-за зарплаты. Отметим, что «Арсенал» предлагает Коулу трехлетнее соглашение с окладом 80 тысяч фунтов стерлингов, сообщает goal.com. «Спорт-Экспресс»