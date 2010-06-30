Клозе останется в сборной до Евро-2012

Нападающий сборной Германии Мирослав Клозе уточнил, что не собирается покидать сборную после чемпионата мира в ЮАР. Ранее форвард обмолвился, что готов освободить место молодым. Теперь же 32-летний футболист подчеркнул, что сделает это не ранее чемпионата Европы-2012. «Моя главная цель - выступать в сборной до следующего чемпионата Европы. Одна из причин - Euro-2012 пройдет в Польше. Я там родился, там живет моя семья. Мне нравится эта страна и ее народ. Будет потрясающе играть на таком крупном турнире в Польше», - приводит Sport Bild слова Клозе. «Спорт-Экспресс»