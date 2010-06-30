Алонсо принес извинения ФИА

Двукратный чемпион мира Фернандо Алонсо, выступающий за «Феррари», принес извинения Международной автомобильной федерации (ФИА). После финиша испанец в эмоциональном порыве обвинил стюардов в манипуляции результатами гонки. «Конечно, сейчас я более спокоен, чем после финиша Гран-при. В тот момент я отреагировал эмоционально. В подобной ситуации легко воспринять тон и слова так, что их смысл будет интерпретирован неправильно, появятся сомнения – хотя я этого не хотел. Безусловно, понимаю, что у стюардов сложная работа, по ходу гонки им приходится принимать непростые решения. Смысл моих комментариев после финиша был в том, что те гонщики, которые с уважением относятся к правилам, к сожалению, в той ситуации пострадали больше, чем те, кто нарушил регламент, несмотря на штраф. Я не говорю о ком-то конкретном – это общий вопрос для всех. Думаю, нам всем нужно обсудить эту ситуацию, чтобы удостовериться в том, что подобного больше не будет. Рад был услышать, что ФИА быстро отреагировала на проблему и созвала внеочередное собрание Спортивной рабочей группы. Уверен, что все вопросы будут разъяснены», – сообщил Алонсо в своей колонке на официальном сайте «Феррари». Несмотря на потерю ценных очков на Гран-при Европы, Фернандо позитивно отозвался о его шансах в борьбе за чемпионский титул. «И пусть результаты гонки в Валенсии были не такими, как нам бы хотелось, нам это не помешало. Да, теперь отставание от лидера выросло до 29 очков, но мы еще даже не пересекли экватора сезона-2010. По очкам я отстаю всего на одну победу, так что еще ничего не решено. Стало заметно, что, благодаря новинкам, которые «Феррари» привезла в Испанию, мы сделали шаг вперед и стали еще ближе к лидерам. Я рад этому, но знаю, что необходимо продолжать развивать F10, ведь нужно, чтобы на нашем болиде можно было бороться за поул и как можно быстрее догнать соперников», – добавил Алонсо. sports.ru