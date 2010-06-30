Сампрас и Агасси сыграют в выставочных матчах

Легендарные соперники Пит Сампрас и Андре Агасси, Джон Макинрой и Иван Лендл вновь сразятся на корте в выставочных матчах. Четыре теннисиста, которые в сумме являются обладателями 37 титулов «Большого шлема», примут участие в BNP Paribas Showdown exhibition. Матчи Сампрас – Агасси и Макинрой – Лендл пройдут в Нью-Йорке, в Мэдисон Сквер Гарден 28 февраля будущего года. Матч Сампрас – Агасси будет будет сыгран в формате до двух побед по сетам, а Макинрой – Лендл будет состоять из одного сета – до восьми выигранных геймов, сообщает Tennis.com.