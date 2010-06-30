Беккер: Я не вижу в настоящий момент кого-то лучше Маррея

Обладатель трех уимблдонских титулов немец Борис Беккер поделился прогнозами на четвертьфинальные поединки «Уимблдона» в мужской сетке. «Я видел игру Роджера Федерера, когда он чуть не проиграл, я видел игру Рафаэля Надаля, когда он чуть не проиграл, я видел игру Энди Роддика, который вылетел. И я не вижу в настоящий момент кого-то лучше Маррея. Он один из немногих игроков, кто инстинктивно правильно играет на траве. У всех его соперников большие проблемы в игре против него. Из всех четырех первых сеяных Маррей выглядел наиболее впечатляюще. Он достиг четвертьфинала, не играя лишних сетов, не затрачивая много сил, энергии и времени. Маррей – Тсонга Бэкхенд – его главное оружие – Маррей обязательно применит, чтобы диктовать игру в матче с Тсонгой. Я жду от него победы, при условии, что он сохранит хладнокровие и покажет агрессивную игру на протяжении всего матча. Федерер – Бердых Это может быть великолепный матч. Бердых сейчас играет очень хорошо, и мы ждем от него следующего шага. Бердых может взять у Федерера сет, а может даже два. Но все в руках Федерера, думаю, что он победит, но это будет настоящая битва. Джокович – Лу Я думал, что Лу Роддика и в миллион лет не обыграет. Это была большая неожиданность. У Джоковича какие-то проблемы со здоровьем – возможно, с дыханием. Он точно вызовет доктора на корт, может быть, даже во втором сете. Я думаю, он обыграет Лу, но матч будет драматический, с перепадами. Содерлинг – Надаль Я бы хотел знать, как Содерлинг восстановился после пяти сетов против Феррера в понедельник. Но я ставлю на его победу. Петцшнер имел хорошие шансы обыграть Надаля. Думаю, что будет пятисетовый матч. Содерлинг играет здорово, он обрел уверенность и может пройти до конца турнира. Ключевой вопрос, восстановился ли он физически», – приводит слова Беккера Telegraph.