Эгуавон временно возглавил сборную Нигерии в отсутствие Лагербека

Федерация футбола Нигерии подвела итоги выступления национальной сборной на чемпионате мира и назначила временно исполняющим обязанности главного тренера сборной бывшего футболиста московского «Торпедо» Августина Эгуавона. Исполком федерации признал выступление сборной на ЧМ в ЮАР неудачным и принес извинения за него болельщикам и правительству страны, которое оказывало федерации значительную финансовую поддержку, в том числе выплачивало зарплату главному тренеру Ларсу Лагербеку. В настоящее время Лагербек, контракт которого с нигерийской федерацией истекает через месяц, отправился на родину в Швецию для консультаций о своем будущем, и его обязанности временно возложены на Августина Эгуавона, который в прошлом уже тренировал нигерийскую сборную, сообщает официальный сайт Федерации футбола Нигерии. Сообщалось, что руководство Федерации футбола Нигерии предложило Лагербеку новый контракт, но окончательный ответ шведский тренер даст после поездки на родину. sports.ru