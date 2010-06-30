Кану опроверг информацию о том, что он закончил выступление за сборную Нигерии

33-летний капитан сборной Нигерии Нванкво Кану опроверг информацию о том, что он завершает международную карьеру, заявив, что ничего подобного не говорил. «Я никогда никому не говорил, что заканчиваю международную карьеру. Я помню, что в микс-зоне в Дурбане после матча с Южной Кореей мне задали вопрос об этом, но я ответил, что сначала отправлюсь в отпуск со своей семьей, а потом уже буду думать обо всем остальном. Я никогда не говорил, что не хочу больше сотрудничать с Федерацией футбола Нигерии. Я выступаю за сборную своей страны 16 лет и знаю, что к чему. Нынешнее руководство федерации очень много делает для развития футбола в Нигерии, оно доказало, что интересы футболистов для него превыше всего», – цитирует Кану официальный сайт Федерации футбола Нигерии. sports.ru