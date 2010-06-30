Фигу: Капитан должен всегда думать о команде, особенно в тяжелые моменты

Легендарный полузащитник сборной Португалии Луиш Фигу заявил, что он не одобряет поведение капитана португальской сборной Криштиану Роналду, который после поражения в матче 1/8 финала ЧМ с Испанией (0:1) отказался отвечать на вопросы прессы, объяснив это в последствии тем, что хочет побыть один, и признался, что не питал иллюзий относительно исхода матча с Испанией. «Само по себе поведение Роналду меня не волнует. Меня интересует имидж национальной сборной Португалии. Конечно, требования, которым на мой взгляд должен соответствовать капитан сборной, могут отличаться от того, что думают другие, но мне кажется, что капитан в любой ситуации – выиграла команда или проиграла – должен защищать ее. Особенно в тяжелые моменты. Он всегда должен думать о команде. Не могу сказать, что испытал большое разочарование от выступления сборной на чемпионате мира, потому что я не питал иллюзий – сборная Испании является одной из лучших команд мира. Вне зависимости от результата я всегда буду поддерживать сборную Португалии. Я не сомневаюсь в том, что наши футболисты сделали все возможное, чтобы победить, потому что в случае поражения они страдают больше всех. Но конечно же, как и все португальцы, я надеялся, что сборная пройдет дальше», – цитирует Фигу A Bola.