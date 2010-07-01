Уимблдон. Надаль и Мюррей вышли в полуфинал

На Уимблдоне-2010 определились все четверо участников полуфинала в мужском одиночном разряде, сообщает AFP. В четвертьфинальных матчах, сыгранных поздно вечером 30 июня, испанец Рафаэль Надаль обыграл Робина Содерлинга из Швеции со счетом 3:6, 6:3, 7:6 (7:4), 6:1, а британец Энди Мюррей оказался сильнее Джо-Уилфреда Тсонги из Франции - 6:7 (5:7), 7:6 (7:5), 6:2, 6:2. Ранее 30 июня в 1/4 финала чех Томаш Бердых обыграл действующего победителя Уимблдона швейцарца Роджера Федерера - 6:4, 3:6, 6:1, 6:4. В еще одной четвертьфинальной встрече серб Новак Джокович победил тайваньского теннисиста Ен Хсунь-Лу со счетом 6:3, 6:2, 6:2. В полуфинальных матчах Бердых сыграет с Джоковичем, а Надаль будет бороться за выход в финал с Мюрреем.