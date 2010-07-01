ЧМ-2010. У осьминога-предсказателя появился конкурент – пес-прорицатель

Аргентинский пес-прорицатель бросил вызов германскому осьминогу-провидцу из океанариума города Оберхаузен и предсказал поражение Германии в матче за выход в полуфинал ЧМ2010 по футболу. Для того, чтобы сделать свой прогноз, четвероногий предсказатель по кличке Кларито из аргентинского города Росарио получил от своих хозяев две совершенно одинаковых миски с одинаковым количеством того же самого собачьего корма. Разница заключалась лишь в том, что на одной из мисок был изображен аргентинский, а на другой - немецкий флаг. Обнюхав обе миски, Кларито проигнорировал угощение под немецким флагом, а содержимое второй миски съел с большим удовольствием. Что характерно, покончив с едой из первой миски, на вторую, "германскую", он даже не взглянул. По мнению хозяев собаки и их сторонников, поведение пса недвусмысленно свидетельствует о том, что в матче с Аргентиной у сборной Германии шансов на победу нет, передает ИТАР-ТАСС. Тем временем осьминог по имени Пол, уже угадавший исход всех четырех матчей чемпионата мира по футболу в ЮАР с участием сборной Германии, уверенно ставит на победу "бундестим". В аквариум к Полу опускают два пластиковых ящика с едой, на которых изображены флаги Германии и команды-соперника. Осьминог выбирает один из ящиков, предсказывая тем самым победу той или иной команды. Последний раз Пол выбрал яства из "немецкого" ящика, предпочтя его аргентинскому. Ранее осьминог уже предсказал Германии поражение от Сербии, а также победы над Австралией, Ганой и Англией. По словам представителя центра Sea Life в Оберхаузене, где содержится осьминог, Тани Мунциг, прогнозы Пола на чемпионате Европы 2008 года сбывались с вероятностью 80%. В Аргентине считают, что нет оснований больше верить осьминогу, чем собаке, но если уж в таких вопросах полагаться на "предсказания", сделанные животными, то по меньшей мере выходит ничья. В любом случае, кто прав - пес или осьминог - ждать осталось недолго: матч Аргентина-Германия состоится в субботу. Между тем "ясновидящий" осьминог из Германии своими прогнозами явно нажил себе недругов в Аргентине. Так, титулованный шеф-повар международного класса Николас Бедорроу из города Мендоса уже выложил в интернете рецепт приготовления германского провидца. Он предлагает сварить этого осьминога и подать его к столу с картофелем с оливковым маслом и сладким перцем. Несомненно, воспользоваться таким рецептом явно не прочь большинство аргентинцев.