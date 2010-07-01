Трасса в Валенсии может претерпеть изменения

Компания Valmor, являющаяся промоутером этапа в Валенсии – нынешнего места проведения Гран-при Европы «Формулы-1», – сообщила, что для увеличения числа обгонов конфигурация трассы может быть скорректирована. «Мы хотим сделать ряд небольших изменений, прислушаться к словам гонщиков. Некоторые участки трассы можно немного скорректировать, чтобы повысить количество обгонов», – цитирует президента компании Хорхе Мартинеса Аспара Motorsport. Ожидается, что владельцы трассы встретятся с пилотами во время Гран-при Великобритании. Кроме того, Аспар прокомментировал эпизод с бутылкой, которая во время гонки неожиданно оказалась на дорожном полотне. Предполагается, что какому-то недовольному болельщику удалось перебросить ее через ограждение. «Не знаем, как она оказалась там. Если кто-то ее бросил, значит, ограждение было сломано. Необходимо избегать таких ситуаций, хотя от них никто не застрахован», – добавил президент Valmor. Sports.ru