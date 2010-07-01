Федерер: Проблемы со спиной и ногой не позволили мне сыграть так, как я хотел

Швейцарец Роджер Федерер, уступивший в четвертьфинале «Уимблдона» чеху Томашу Бердыху со счетом 4:6, 6:3, 1:6, 4:6, прокомментировал матч, а также рассказал о своих проблемах со здоровьем. «Я не думаю, что сыграл слабо. Я думаю, что Бердых стал стабильнее за последний год или примерно так, а я просто не смог достаточно хорошо сыграть в защите. И когда мне было необходимо, мне не удалось прибавить. Так что, да, я расстроен. Я недоволен тем, как играю. Я не смог провести матч так, как хотел. У меня немного болят спина и нога. И это не позволило мне сыграть так, как я хотел бы. Так что, я разочарован. И очень жду возможности отдохнуть. Когда чувствуешь боль – это комбинация нескольких вещей. Нет ощущения комфорта. Невозможно сконцентрироваться на на каждом розыгрыше, потому что что-то болит. И ты играешь не так, как хотел. Учитывая данные обстоятельства, я считаю, что провел достойный матч. Я уже два-три матча плохо себя чувствую. В таких условия не хорошо и не полезно для здоровья играть. Если в этом и есть что-нибудь хорошее, то это то, что я собираюсь отдохнуть. Проблемы с ногой появились еще в финале Галле. И они не отступали. После первого круга стало немного получше, но потом проблемы проявлялись по ходу матчей. И спина последние дней пять-шесть очень беспокоит. Тоже еще с финала в Галле. На траве такие проблемы не отступают. Понимаете, на траве приходится доставать более низкие мячи, поэтому это нормально. У меня это уже не первый год. Я думаю, так же, как у многих игроков. Это неприятно, когда проблемы не уходят, и ты не можешь свободно играть. Этого мне сегодня очень не хватало», – приводит слова теннисиста официальный сайт турнира.