Бердых: Может, Роджер ищет оправдания

12-я ракетка «Уимблдона» чех Томаш Бердых, обыгравший вчера в четвертьфинале турнира первого сеяного швейцарца Роджера Федерера со счетом 6:4, 3:6, 6:1, 6:4, прокомментировал послематчевые заявления Федерера о проблемах со здоровьем. «Не знаю, может, Роджер ищет какие-то оправдания поражению. По-моему, до сих пор он был готов на сто процентов. Так что, может, у него есть проблемы со здоровьем, но случились они, судя по всему, сегодня. Я впервые об этом слышу. Надеюсь, он поправится, и у него все будет хорошо. Он говорил, что ему не повезло? Не знаю, какой момент он имеет в виду. Как бы то ни было, можно на одно и то же событие смотреть с разных сторон. Можно сказать, что ему не повезло, а можно – что его соперник был лучше и лучше сыграл на ключевых очках. Сегодня утром я читал газеты, и там было все как обычно: он говорил, у него все хорошо, его ничего не беспокоит, что хотя последний матч он проиграл мне, но последний матч на «Уимблдоне» в 2006-м выиграл довольно легко. Знаете, все в таком духе. Я никогда раньше не слышал от него подобной реакции, но он отличный теннисист, а я сегодня просто радуюсь победе. Это его позиция. Что бы он ни сказал, он так думает, и меня это не волнует. Ему нужны какие-то причины – вот он и нашел их. Я в любом случае уважаю его за то, что он сделал, а он имеет право говорить что хочет. Для меня это был один из самых главных матчей в карьере. Обыграть на центральном корте «Уимблдона» его шестикратного чемпиона – лучше не придумаешь», – цитирует Бердыха официальный сайт турнира.