Швайнштайгер: Если будем концентрироваться только на Месси, дело - труба

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Бастьян Швайнштайгер рассказал о предстоящем четвертьфинале ЧМ-2010 против Аргентины. «Если мы будем концентрироваться только на Месси, дело – труба. Надо играть не персонально против него, а против команды вместе с Месси. Это будет тактическое противостояние, как в 2006-м. Если наша тактика окажется верна, Аргентина не устоит. Месси на этом турнире не забил ни одного мяча – мы постараемся, чтобы после игры с нами у него в графе «голы» так и остался ноль. У Аргентины более звездный состав? Чемпионат мира выигрывает не та сборная, где звезда на звезде едет и звездой погоняет, а та, которая в нужный момент умеет собраться и дать результат. За два года наша команда созрела. Единственное, чего ей не хватает, все-таки опыт», – приводит слова футболиста «Спорт Экспресс».