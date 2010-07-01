ЧМ-2010. Фабиано: Еще лучше, если стану лучшим бомбардиром чемпионата

Нападающий сборной Бразилии Луис Фабиано рассказал, что отлично понимает на поле полузащитника Кака, а также поделился своими целями на ЧМ-2010. «У нас с Кака идеальное взаимопонимание. Мы понимаем друг друга. Оказываясь на нужной позиции, я знаю, что Кака отдаст мне передачу. Я пытаюсь помочь Бразилии взять титул, это моя цель. Будет еще лучше, если я стану еще и лучшим бомбардиром чемпионата мира», – приводит слова игрока АР. Отметим, что сейчас на счету Луиса Фабиано три гола, возглавляют же гонку бомбардиров аргентинец Гонсало Игуаин, испанец Давид Вилья и словак Роберт Виттек (у всех по четыре мяча).