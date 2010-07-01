Виталий Кличко предрекает Поветкину поражение

Виталий Кличко считает, что у россиянина Александра Поветкина немного шансов победить своего младшего брата Владимира. Напомним, что поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO и IBF Владимиром Кличко и обязательным претендентом на титул IBF украинца россиянином Александром Поветкиным запланирован на сентябрь этого года. «Я уже говорил, что Александр Поветкин — очень серьезный противник. Брата ждет непростой бой. Однако, реально оценивая подготовку Поветкина, могу сказать, что в погоне за финансовой составляющей менеджеры Александра сделали большую ошибку, «кинув» его против сильнейшего тяжеловеса современности Владимира Кличко. С большой вероятностью этот поединок закончится для Александра поражением. Почему? Поветкин, конечно, хороший боец, обладает большим техническим арсеналом. Но у него нет той составляющей, которая в профессиональном спорте является ключевой. Он не имеет достаточно опыта, необходимого для победы. Наверняка бой с Владимиром это докажет. По моему мнению, Александру нужно было еще провести по меньшей мере поединков пять — и только после этого выходить на бой за звание чемпиона мира», – цитирует Виталия Кличко «МК».