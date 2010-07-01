«Барселона» названа самым прибыльным проектом в истории спорта

Сегодня испанская «Барселона» опубликовала финансовую отчетность за прошедший сезон, согласно которой чистая прибыль клуба составила 11,1 миллионов евро. Всего же каталонцы заработали за прошлый год 445,5 миллионов евро, поставив тем самым абсолютный мировой рекорд по доходности среди футбольных клубов. Главный финансист испанского гранда Хавьер Сала Мартин подчеркнул, что несмотря на кризисные явления в мировой экономике, «Барселоне» удалось не только не снизить прибыльность клуба, а даже повысить относительно двух прошлых лет. «Эта сумма — рекордная не только в истории „Барселоны“, больше не заработал ни один спортивный проект за всю мировую историю, даже включая успешные баскетбольные и хоккейные клубы США. Мы увеличили на 16 процентов прибыль по отношению к прошлому году и на десять процентов превысили доходную статью клубного бюджета. Заметьте, все это происходило на фоне продолжающегося мирового финансового кризиса», — приводит слова Мартина «Спорт Экспресс» со ссылкой на AS. Добавим, что в следующем году каталонцы предполагают получить доходов на 750 миллионов евро. Новый 4-летний контракт с телекомпанией Mediapro должен принести «Барселоне» 600 миллионов евро. Также должны быть подписаны новые спонсорские соглашения с такими брендами как Herbalife, Turkish Airlines и Etisalat на общую сумму 250 миллионов евро.