ЧМ-2010. Маттеус : У Марадоны нет системы, нет концепта игры

Экс-защитник сборной Германии Лотар Маттеус в преддверии четвертьфинального матча чемпионата мира между Бундесманншафт и командой Аргентины, нашел слабые стороны соперника и раскритиковал манеру работы главного тренера аргентинцев Диего Марадоны. «У Марадоны нет системы, нет концепта игры. Он доверяется персональным качествам игроков. Я думаю, что этого недостаточно для того, чтобы играть против уверенной в себе немецкой команды, которая сама играет компактно, получает удовольствие от футбола и ощущает на себе меньше давления, чем Аргентина, - заявил Маттеус. - Теперь Германии простят все, потому что команда показала себя великолепно. Для Аргентины прощения не будет, там все говорят о титуле. К тому же, у Аргентины масса проблем с обороной. Особенно мой хороший друг Мартин Демикелис сейчас не в лучшей форме, это было видно и в Лиге Чемпионов, а теперь видно и на Мундиале. Поэтому аргентинцам стоит опасаться нашего нападения», передает «Советский спорт».