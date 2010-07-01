ФИФА подтвердила расследование в отношении Австралии

ФИФА подтвердила, что ведет расследование в отношении заявочного комитета Австралии, который обвиняется в попытке подкупа членов исполкома международной федерации с целью заполучить право провести финальную часть чемпионата мира 2022 года. «ФИФА подтверждает, что расследование по этому вопросу ведется, однако сейчас мы считаем нецелесообразным раскрывать подробности этого дела или же давать какие либо комментарии по этому поводу. Мы можем лишь заявить, что следственные мероприятия проводятся в отношении всех высокопоставленных чиновников, которые тем или иным образом были связаны с заявкой Австралии на чемпионат мира 2022 года. В частности, это касается Рафаэля Салгэро, которому было поручено инспектировать инфраструктуру страны-кандидата», – приводит комментарий ФИФА The Guardian.