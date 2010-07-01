ЧМ-2010. Голландия отрабатывает пенальти перед матчем с Бразилией

Сборная Голландии одну из последних тренировок перед четвертьфинальным матчем чемпионата мира в ЮАР с бразильцами, который состоится в Порт-Элизабет 2 июля, посвятила отработке 11-метровых ударов. Об этом сообщает «РИА«Новости» со ссылкой на бельгийскую газету Standaard. Вечерняя тренировка «оранжевых» в среду на стадионе в Йоханнесбурге была закрытой для прессы, но находчивые журналисты изыскали способ наблюдать за ней, забравшись на крыши близлежащих домов. Судя по их репортажам, главный тренер голландцев Берт ван Марвейк не намерен делать каких-то кардинальных изменений по сравнению с последним матчем на мундиале против словаков (2:1). Кроме того, внушительная часть времени была потрачена на отработку пенальти. Возможно, в памяти тренерского штаба еще слишком живо воспоминание о матче мирового первенства 1998 года, когда бразильцы и голландцы сошлись в полуфинале, и тогда основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1, а в серии пенальти сильнее оказались южноамериканцы. Тогда свои удары смазали Филлип Коку, который является помощником Марвейка, а также брат еще одного тренера нынешней голландской сборной Рональд де Бур. В последний раз на крупных турнирах судьба матча с участием голландцев решалась по пенальти на ЕВРО-2004 в Португалии. Тогда в четвертьфинале команда из Страны тюльпанов одолела шведов (основное и дополнительное время - 0:0). Наставник сборной Нидерландов Берт ван Марвейк уверен, что его команде вполне по силам обыграть бразильцев и выйти в полуфинал чемпионата мира - 2010. "Мы способны обыграть любого. Да, турнир мы начали не так хорошо, иногда выглядели откровенно слабо. Но и в этом есть свои плюсы, - сказал ван Марвейк. - У нас сильная команда, сильнее, чем многие думают".