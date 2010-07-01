Японские болельщики поблагодарили сборную за выступление в ЮАР

Сборная Японии, вернувшаяся на родину после поражения в 1/8 финала от Парагвая на чемпионате мира в ЮАР, удостоилась восторженного приема от своих болельщиков. В аэропорту «Кансай» собрались тысячи человек, приветствовавших команду криками и плакатами с надписью «Спасибо!». Наставник японцев Такеси Окада, подавший в отставку со своего поста, в очередной раз выразил удовлетворение выступлением своих подопечных. «Мы вернулись домой раньше, чем хотели. Рассчитывали сыграть еще одну встречу. Но команда проделала огромную работу, чтобы показать миру подлинный дух Японии», - приводит слова Окады АР.