ЧМ. Подольски и Езил пропустили тренировку сборной Германии

Нападающий сборной Германии Лукас Подольски и полузащитник Месут Езил сегодня не тренировались со своей командой, сообщает AP. Официальные представители бундестим заявляют, что это было сделано из профилактических целей. Форвард вчера досрочно завершил занятие, причина была названа такая же, как и сегодня. Также тренировку пропустил нападающий Какау, который восстанавливается от травмы бедра. Уже в субботу сборная Германии сыграет с Аргентиной в четвертьфинале чемпионата мира-2010. Спорт-Экспресс