Киокушинкай-каратэ. Украинец стал чемпионом мира

Капитан команды Украинской ассоциации киокушинкай-каратэ, спортсмен из города Авдеевка Донецкой области, неоднократный призер и участник национальных, европейских и мировых Чемпионатов Сергей Доронин впервые в истории стал Чемпионом мира по киокушинкай-каратэ (по версии IKO Matsushima), передает Интерфакс-Украина. Доронин провел пять боев. Во всех поединках он одержал победу единогласным решением судей. Всего на соревнования приехали 232 спортсмена более чем из 30 стран мира - представители Киокушина из России, Ирана, Украины, Венгрии, Австралии и других стран. Среди президиума соревнования был обладатель 2-го дана, известный актер Дольф Лундгрен. Как сообщает пресс-служба Украинской ассоциации киокушинкай-каратэ, Кубок мира по каратэ состоялся 19-20 июня в испанской Эстепоне.