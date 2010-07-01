Названа самая красивая девушка стран – участниц ЧМ-2010

Мисс Аргентины-2009 Эвелин Лусия Манчон стала победительницей футбольного конкурса среди самых красивых девушек стран-участниц четвертьфиналов Чемпионата мира, передает SPORTBOX.ru. 24-летняя красавица из города Сан-Луис на стадии четвертьфинала со счетом 3:2 переиграла соперницу из Германии, затем в полуфинале оказалась сильнее Мисс Испании - 2:1, а в финале в упорной борьбе с минимальным преимуществом одолела самую красивую девушку Ганы - 1:0. Конкурс, состоявшийся в одном из самых богатых уголков ЮАР - Сэндтоне, заключался в пробитии участницами пенальти друг другу - в соответствии с реальными парами четвертьфиналов на Чемпионате мира. Приз за самый мощный удар получила Мисс Голландии Мелани де Лат, а приз зрительских симпатий достался самой красивой девушке Испании Эстибалис Перейре. «Я счастлива стать сильнейшей в этом своеобразном Чемпионате мира, - призналась обладательница главного приза. - Я и не сомневаюсь, что сборная Аргентины они переиграют Германию. Я буду поддерживать наших мальчиков с трибун». Ранее известная аргентинская модель Лусиана сказала, что составит компанию главному тренеру Диего Марадоне, и пробежит с ним голой по центру Буэнос-Айреса, если команда выиграет мировое первенство.