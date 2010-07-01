Ф/катание. Смирнов женится в конце августа

28 августа состоится свадьба трехкратного чемпиона России, чемпиона Европы в парном катании Александра Смирнова и его давней подруги Екатерине Гарус. Арт-директор Международной школы парикмахерского искусства «Garus» и фигурист познакомились чуть больше года назад в Лос-Анджелесе. «Мы познакомились в городе ангелов, совершенно случайно. Две компании русских людей случайно встретились на молодежной вечеринке. Мы разговорились и не заметили, как проговорили всю ночь. Мы сыграем свадьбу в Санкт-Петербурге. Чтобы не было обидно ни Катиным родственникам, которые живут в Самаре, ни моим. Друзья приедут со всей России и из-за границы. Мы сначала хотели сделать очень маленькое мероприятие, пригласить только родителей и самых близких людей. Но список из десяти человек постепенно начал разрастаться», – приводит слова Смирнова «Комсомольская правда».