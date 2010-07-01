ЧМ-2010. Руни обвиняют в сдаче матча немцам

Футболист за несколько дней до матча с Германией забронировал авиабилеты на Барбадос на отпуск. Очередным скандалом обрадовала своих фанатов сборная Англии. В адрес подопечных Фабио Капелло посыпались обвинения в сдаче матчей. Болельщикам стало известно, что еще за два дня до проигранного матча со сборной Германии их любимый форвард Уэйн Руни забронировал авиабилеты на Барбадос. Причем вылетать на отдых Руни мог только на следующий день после матча 1/8, иначе билеты просто пропали бы, передает Lifenews. Насколько пессимистичным должен был быть настрой лучшего игрока Англии - 2010 перед битвой с немцами, если он заранее готовил «план к отступлению». Разве не Уэйн с экранов телевизоров пропагандировал рекламный слоган «Твори свое будущее» еще задолго до начала турнира в ЮАР. Как оказалось, будущее, которое прорисовывалось в воображении 24-летнего бомбардира «Манчестер Юнайтед», значительно отличалось от желаний всей Англии. Подданные Ее Величества хотели видеть своих заметно оскандалившихся кумиров с золотыми медалями на груди, а вот кумиры мечтали видеть себя в шезлонге на теплом побережье.