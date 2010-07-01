Франции грозят санкции ФИФА

Пресс-атташе ФИФА Николя Менжо в четверг сообщил, что дисциплинарный комитет федерации намерен провести расследование по факту вмешательства властей в деятельность Федерации футбола Франции (ФФФ), сообщает L'Equipe. Если футбольные функционеры докажут, что нарушение имело место быть, то страна может быть отстранена от международных турниров. Напомним, вчера на закрытом заседании парламентского комитета был заслушан отчет экс-главного тренера сборной Франции Раймона Доменека и бывшего главы ФФФ Жан-Пьера Эскалетта о причинах провала на чемпионате мира в ЮАР. При этом президент ФИФА Йозеф Блаттер предупредил власти Франции о невозможности вмешательства правительства в дела футбольных федераций. Подобные нарушения грозят дисквалификацией страны от участия в турнирах под эгидой ФИФА. Спорт-Экспресс