Новая трасса на Мальорке может заменить Валенсию в календаре «Формулы-1»

По сообщению Autosport, промоутер «Формулы-1» Берни Экклстоун рассматривает возможность проведения Гран-при на трассе в Майорке. Автодром, который планируется построить к 2013 году, может заменить в календаре гонку, проводимую в Валенсии. На прошедшем в прошлый уик-энд Гран-при Европы Экклстоун встречался с представителями компании, занимающейся проектом трассы. Это начинание уже получило поддержку местных властей, кроме того, к нему уже привлечены два испанских архитектора. Предположительно, продолжительность трека будет составлять 5,8 км. Интересно, что одним из медиаторов в переговорах с Экклстоуном выступит Федерико Гастальди – один из посредников возвращения «Формулы-1» в Аргентину в середине 90-х годов.