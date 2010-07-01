Президент «Баварии» будет продавать бургеры с сосисками

Президент мюнхенской «Баварии» будет производить и продавать бургеры с нюрнбергскими сосисками – нюрнбургеры. Производить нюрнбургеры Ули Хенесс будет на принадлежащем ему предприятии «Хове» в Нюрнберге, а продавать - по всей Германии через сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». Данный продукт представляет из себя три небольшие сосиски с обжаренным луком под горчичным соусом, вставленные в булочку-чиабатту. Этот проект начнется с 5 июля и продлится, по меньшей мере, три месяца. Им будут охвачены 1361 немецкий филиал американской корпорации. Название нового продукта придумано по тому же принципу, что и у гамбургера, т.е. бургера из Гамбурга. Нюрнбургер - бургер из Нюрнберга - будет содержать 375 калорий, а сколько будет стоить, пока не известно. Хенесс, происходящий из семьи мясников из Ульма и создавший «Хове» в 1983 году, уверен в успехе своего изобретения. «Гамбургер получил мировую известность. Почему у нюрнбургера должен быть меньший потенциал?», - заявил видный футбольный функционер газете «Вельт». Вообще нюрнбергские сосиски исторически - очень маленькие. Их длина составляет всего от 7 до 9 сантиметров при толщине в примерно 1,5 сантиметра, отмечает ИТАР-ТАСС. Любопытно, что уже 1497 годом датировано первое городское уложение насчет того, какой величины и консистенции должны быть эти сосиски. Из-за малого размера обычная порция нюрнбергских сосисок в наши дни составляет 6 или 12 штук.