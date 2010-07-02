Дида покинул «Милан»

Бразильский вратарь «Милана» Дида покинул клуб. Срок соглашения 36-летнего бразильца истек этим летом. По информации итальянских СМИ, Дида может продолжить карьеру в Бразилии – в его услугах заинтересован «Сантос». За 10-летнюю карьеру в составе «Милана» вратарь выигрывал чемпионат Италии в 2004 году, побеждал в финале Кубка страны в 2003 году, по два раза выигрывал Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов. «Хочу попрощаться со всеми фанатами «Милана», которые всегда поддерживали меня. Хочу поблагодарить всех, кто работал со мной в клубе. «Милан» стал частью моей жизни, мое сердце останется здесь навсегда», - заявил Дида. acmilan.com