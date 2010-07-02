Беккенбауэр: Уругвай победит Гану

Легенда немецкого футбола Франц Беккенбауэр в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Уругвая и Ганы поделился своим мнением о предстоящем поединке, который состоится 2 июля. «У Ганы очень интересная команда. Африканская сборная может доставить неприятности любой команде, но игра «Черных звезд» во многом строится на обороне собственных ворот. Что касается атакующего потенциала, то Уругвай выглядит предпочтительнее. Думаю, что южноамериканцы победят в этом матче», - приводит слова Беккенбауэра Bild.