Ф/катание. Именем Джонни Вейра назвали астероид

Имя трехкратного чемпиона США Джонни Вейра присвоено астероиду. Малая планета Johnnyweir расположена в центре пояса астероидов между Марсом и Юпитером и обращается вокруг Солнца за 4 года. «Вейр известен благодаря его уникальному стилю катания», – отмечено в описании космического объекта при регистрации в Международном астрономическом союзе. Присвоение имени фигуриста астероиду состоялось при поддержке сайта фан-клуба фигуриста, объединяющего русскоязычных болельщиков из России, Украины, Белоруссии, Узбекистана, Казахстана, а также Израиля, Эстонии, Бельгии, Германии и США. Идею назвать астероид в честь Джонни, сформулировать текст аннотации и подобрать название в соответствии с официальными требованиями предложил 20 февраля 2010 года один из пользователей сайта, астроном Тимур Крячко, открывший малую планету в 1995 году и потому имевший право представлять запрос в Центр малых планет. Джонни Вейр стал первым представителем мужского фигурного катания, чье имя присвоено планете. Только два астероида до сегодняшнего дня были названы в честь личностей, оказавших влияние на развитие данного вида спорта – 3231 Mila и 36800 Katarinawitt (в честь Людмилы Пахомовой и Катарины Витт). sports.ru