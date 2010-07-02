Формула-1. Названа возможная причина аварии Уэббера

Системы воздуховода могли стать причиной аварии пилота «Ред Булл» Марка Уэббера на Гран-при Европы, сообщает Motorsport со ссылкой на итальянское издание Autosprint. На видеозаписи гонки видно, что перед аварией Уэббер убрал пальцы левой руки с руля, чтобы активировать воздуховод. Тем не менее, Кристиан Хорнер считает систему безопасной. «Пилот активирует систему пальцами, а не рукой, это сделано в целях безопасности», – сказал Хорнер. Пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель отметил, что не считает активацию воздуховода рукой удачным решением. «Воздуховод дает существенное преимущество, но ты не можешь все время держать руки на руле. Для того, чтобы попить, на кнопку, расположенную на руле слева, приходилось нажимать правой рукой. Я использую его, но это не самая удобная вещь», – цитирует Феттеля Motorsport.