ЧМ. Бразилия сыграет с Голландией в синей форме

Игроки сборой Бразилии выйдут на поле в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Голландии в синих футболках, белых шортах и синих гетрах. Такое решение принято на техническом совещании ФИФА накануне этого поединка. Тем временем, голландцы предстанут перед зрителями в традиционных оранжево-белых цветах. Как отмечает O Globo, это будет уже третий матч между Бразилией и Голландией, в котором южноамериканцы сыграют в синей форме. В 1974 году Бразилия уступила 0:2, а в 1994-м - в упорной борьбе победила со счетом 3:2. В целом же, это будет десятый матч в рамках чемпионатов мира, который сборная Бразилии проведет в синих футболках. Эта форма для «пентакампионов» - чаще оказывалась счастливой. В ней бразильцы одержали семь побед, один раз сыграли вничью и потерпели одно поражение. «Спорт-Экспресс»