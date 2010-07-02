В Японии хотят доверить сборную Дель Боске или Бьельсе

Ассоциация футбола Японии начала поиски главного тренера сборной после того, как руководивший командой в ЮАР Такеси Окада подал в отставку. Sports Nippon среди возможных кандидатов называет наставника сборной Испании Висенте Дель Боске, рулевого чилийцев Марсело Бьельсу и экс-тренера "Мальорки" Грегорио Мансано. По данным издания, фаворитами руководства JFA являются первые два специалиста. Никакого официального предложения футбольные власти Страны восходящего солнца, впрочем, никому из них пока не сделали. Nikkan Sports помимо Бьельсы называет также имя экс-наставника сборной Аргентины Хосе Пекермана. Ассоциация рассчитывает определиться с тренером до августа, чтобы в сентябре команда провела первый сбор. Иностранные специалисты трижды возглавляли сборную Японии. С «Голубыми самураями» работали босниец Ивица Осим, бразилец Зико и француз Филипп Трусье. Отметим, что накануне сам Осада высказывался за приглашение местного специалиста. «Спорт-Экспресс»