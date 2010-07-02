Капитан сборной Голландии: Наша цель - выиграть чемпионат мира

Капитан сборной Голландии Джованни ван Бронкхорст в преддверии матча 1/4 финала чемпионата мира со сборной Бразилии выразил уверенность в том, что его команде удастся победить. Защитник также отметил прогресс в игре голландцев. «Мы заслуженно победили во всех матчах турнира, несмотря на то, что не показали свой лучший футбол. Можем играть лучше, в каждом матче прибавляем. Надеюсь, что в игре с Бразилией не остановимся на достигнутом. Наша цель – выиграть чемпионат мира, и это нам по силам», - цитирует ван Бронкхорста официальный сайт ФИФА. «Спорт-Экспресс»