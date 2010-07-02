Биатлон. В сборную России вернулся скандальный врач

В сборную России по биатлону вернулся врач Алексей Лагуточкин, который был уволен из неё после допинг-скандала с Екатериной Юрьевой и Альбиной Ахатовой. Российские болельщики выразили в открытой форме возмущение возвращением Лагуточкина. В письме, направленном в адрес руководителей Союза биатлонистов России Прохорову и Кущенко, они выразили крайнюю озабоченность произошедшим. «Уважаемые Михаил Дмитриевич и Сергей Валентинович! Мы, российские болельщики, выражаем крайнюю озабоченность и недоумение привлечением к централизованной подготовке сборной команды России по биатлону в качестве врача Алексея Лагуточкина. Бывший врач женской сборной, уволенный ранее из-за допингового скандала с участием Альбины Ахатовой и Екатериной Юрьевой, ассоциируется ныне у нас как с этими спортсменками, так и с программами, применявшимися в последние годы в сборной команде и приведшим ко многим нарушениям антидопинговых правил и резонансным скандалам. Мы, болельщики российской сборной, крайне тяжело переживали и переживаем произошедшие события и считаем, по крайней мере, неэтичным, работу данного «специалиста» в структуре сборной команды, как минимум, до окончания срока дисквалификации упомянутых биатлонисток. Верим, что здравый смысл возобладает. И мы, российские болельщики, будем радоваться успехам наших российских биатлонистов, а не переживать после получения «сводок с боевых полей» о новых случаях дисквалификаций российских спортсменов», — передаёт текст обращения «Весь спорт».