Сакки: Марадона – это революционер

Экс-наставник итальянского «Милана» и сборной Италии Арриго Сакки рассыпался в похвалах в адрес главного тренера национальной команды Аргентины Диего Марадоны, передает Чемпионат.ру со ссылкой на аргентинскую газету Ole. Сакки считает Марадону революционером. «Марадона – это революционер. Он также является моим другом, которого я очень люблю. Уверен, что футбол является его жизнью. Эта игра помогла ему выжить и не умереть. А когда играет его команда, то он весь в игре и переживает все события на поле с особой интенсивностью. Почему я называю его революционером? Дело в том, что он использует тактическую схему 4-1-5 как никто другой. Что совсем не нравится некоторым ортодоксам. Он играет с одним-единственным полузащитником – Маскерано. Однако суть в том, что в этой команде все взаимодействуют и страхуют друг друга. Здесь многое зависит от индивидуальных качеств игроков», - сказал Сакки.