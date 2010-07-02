«Реал» предлагает за Джеррарда 24 миллиона евро

«Реал» сделал официальное предложение о трансфере капитана «Ливерпуля» Стивена Джеррарда. Мадридский клуб готов заплатить за полузащитника 24 миллиона евро, передает Sports.ru со ссылкой на Marca. Клубы вступили в контакт в прошлый вторник. При этом, по информации газеты, англичане хотят за Джеррарда 30 миллионов. Пока не известно, чем завершились переговоры, однако ожидается, что они будут продолжены. В минувшем сезоне Джеррард провел в чемпионате Англии 33 матча, забил 9 голов и отдал 7 голевых передач.