Эйсебио: В финале сыграет Бразилия с Аргентиной или Германией

Легендарный португальский нападающий Эйсебио назвал команду, наиболее удивившую его на ЧМ-2010, а также поделился прогнозом относительно участников финального матча турнира. «Из оставшихся на ЧМ-2010 команд меня больше всего впечатляет сборная Ганы. Несмотря на то, что это молодая команда, она знает, как играть на таком турнире. Им предстоит матч с Уругваем, это хороший шанс стать первой африканской страной, достигшей полуфинала чемпионата мира. Они могут преподнести настоящий сюрприз. Не будем сейчас забегать вперед. Надеюсь, ганцы пройдут дальше, потому что это даст большой толчок развитию футбола на континенте. У них есть хороший шанс, да и везение, буду надеяться, окажется на их стороне. До начала турнира я называл в качестве фаворитов Бразилию и Испанию. Теперь же стоит взять в расчет еще и Аргентину, потому что они показывают очень хороший футбол и командный настрой. Им предстоит сыграть с немцами в четвертьфинале, а сборная Германии всегда сильна. Печально, что одной из этих команд придется сойти с дистанции. Думаю, что и бразильцам по силам одолеть Голландию, но в то же время соперник окажет им жесткое сопротивление. Но все же считаю, что сборная Бразилии дойдет до финала и сыграет там против Аргентины или Германии», – приводит слова Эйсебио официальный сайт ФИФА.