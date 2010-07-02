Уэббер совершил пит-стоп перед зданием Парламента в Лондоне

В минувший четверг пилот «Ред Булл» Марк Уэббер проехал по улицам Лондона и совершил пит-стоп перед зданием Парламента. Команде потребовалось 3,2 секунды. «Такая возможность бывает раз в жизни – не каждый день можно увидеть достопримечательности Лондона из болида «Формулы-1». Кроме того, в связи с изменением регламента, любая возможность сесть за руль машины важна, вне зависимости от того, где это происходит»,- сказал Уэббер. «Наша команда приспособлена совершать пит-стопы в любых условиях в любой точке мира. Это был уникальный опыт, который, возможно, никогда не повторится. Осталась неделя до Гран-при Великобритании, поэтому не придумали ничего лучше, чем потренироваться возле здания Парламента», – цитирует тим-менеджера «Ред Булл» Джонатана Уитли Autosport.