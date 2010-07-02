ЧМ. ФИФА проведет акцию по борьбе с расизмом во время четвертьфиналов

Во время всех четвертьфинальных матчей ЧМ-2010 ФИФА проведет специальную акцию, направленную на борьбу с проявление расизма. Капитаны всех сборных перед стартовым свистком зачитают декларацию, осуждающую любые проявления расовой нетерпимости в футболе и других сферах жизни общества. «Использовать соревнование для проведения таких акций – часть нашей социальной ответственности. Голоса футболистов помогают нам донести наш лозунг до болельщиков и призвать их к солидарности, уважению и честной игре», – цитирует президента ФИФА Йозефа Блаттера Iafrica.com.