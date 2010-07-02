Шарапова внесла 250 000 дол. на развитие программы физического развития детей

Россиянка Мария Шарапова, которая является Послом доброй воли Программы развития ООН, внесла 250 000 долларов на развитие программы физического развития детей в регионах, пострадавших от чернобыльской катастрофы. «Посетив Гомель, я увидела прогресс. У детей есть огромный потенциал. Все, что им необходимо – это работать и верить в себя. Я всегда поддерживала инициативы, касающиеся образования и здоровья, и я рада начать деятельность в области спорта и физического развития, здорового образа жизни», – цитирует Шарапову официальный сайт Программы развития ООН.