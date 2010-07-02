Чемпионка мира Саня Ричардс может пропустить остаток сезона из-за травм. Спортсменка снялась с финального забега чемпионата США на дистанции 400 метров из-за проблем с голеностопном. Тренер Клайд Харт сообщил, что Ричардс также повредила лодыжку и спину. «Из-за травм придется пересмотреть ее календарь до конца сезона. Ее участие в турнирах находится под угрозой. Все точно станет известно в ближайшее время», – заявил Харт. Ричардс отказалась от участия в ближайшем этапе «Бриллиантовой лиги», который пройдет в Юджине. Также на турнире не выступит рекордсменка мира в метании диска Анита Влодарчик. Польская спортсменка снялась со всех соревнований до чемпионата Европы, сообщает Reuters.