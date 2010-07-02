Влашич не разрешили выступить на турнире в Мадриде по просьбе Хеллебо

Чемпионка мира в прыжках в высоту Бланка Влашич не выступит на этапе легкоатлетической серии IAAF World Challenge в Мадриде. Заявку хорватской спортсменки отклонили по просьбе олимпийской чемпионки Тии Хеллебо. Бельгийская спортсменка, недавно возобновившая спортивную карьеру, согласилась принять участие в турнире при условии, что не будет выступать в одном секторе с Влашич. «Я просто не могу поверить. Я не выступлю на турнире в Мадриде. Я хочу, чтобы об этом узнали все из мира спорта. Чтобы об этом написали не только в Бельгии, но и в других странах. Это не спорт! Если она не хочет соревноваться, то пусть не заявляется на турниры», – приводит слова Влашич «Sportske novosti». sports.ru